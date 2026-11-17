வனப்பகுதி வழியே நாள்தோறும் திகில் பயணம்: சாலை வசதியின்றி அவதிப்படும் மாணவர்கள்
வனப்பகுதி வழியே நாள்தோறும் திகில் பயணம்: சாலை வசதியின்றி அவதிப்படும் மாணவர்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே சாலை வசதி இல்லாத, மூச்சுகுன்னு வனப்பகுதியில் நாள்தோறும் பள்ளிக்கு திகிலான பயணத்தை பள்ளி மாணவர்கள் மேற்கொள்ளும் நிலை தொடர்கிறது.
நெல்லியாளம் நகராட்சியின், 9-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் மூச்சுகுன்னு பழங்குடி கிராமம் அமைந்துள்ளது. தனியார் தோட்டங்கள் மற்றும் அதனை சார்ந்த வனப்பகுதிக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ள இந்த கிராமத்தில் பல தலைமுறைகளாக, 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
அதில், இந்த கிராமத்திற்கு செல்ல சாலை வசதி இல்லாமல், கரடு முரடான பாதையில் நாள்தோறும், 5- கி.மீ., துாரம் நடந்து செல்லும் அவலம் தொடர்கிறது. வெளிச்சம் குறைவான வனப்பகுதிக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ள கிராமத்தில், மின்சார வசதி இல்லாமல் தற்போதும் மக்கள் மெழுகுவர்த்தி மற்றும் சிமினி விளக்கு வெளிச்சத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
அதில், மாணவர்கள் கல்வி பயில பெரிதும் சிரமப்பட்டு வருவதுடன், நாள்தோறும் பள்ளிகளுக்கு நீண்ட துாரம் நடந்து செல்கின்றனர். சில நேரங்களில் அப்பகுதியில் உலா வரும் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளிடமிருந்து மாணவர்கள் உயிர்தப்பி வருவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. இதை தவிர, நோய் பாதித்த நபர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் அவசர தேவைகளுக்கு, மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாத நிலையும் ஏற்படுகிறது. மழை காலங்களில் பெரும்பாலான நாட்களில், வனவிலங்கு தொல்லை மற்றும் அட்டை பூச்சிகளின் கடியால் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களில் பலரும், பள்ளிக்கு செல்வதில்லை. இதுகுறித்து, அரசு அதிகாரிகளிடம் பல முறை தெரிவித்தும் பயனில்லை.
எனவே, மாணவர்கள் மற்றும் கிராம மக்களின் நிலை கருதி, இந்த கிராமத்துக்க சாலை மற்றும் மின்சார வசதி ஏற்படுத்தி தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.