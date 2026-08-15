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முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஆக்கிரமித்து கட்டிய தடுப்பு சுவர் இடித்து அகற்றம்

முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஆக்கிரமித்து கட்டிய தடுப்பு சுவர் இடித்து அகற்றம்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:40 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:40 PM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே பிதர்காடு காமராஜ் நகர் பகுதியில் நெலாக்கோட்டை முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து கட்டிய தடுப்பு சுவர், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இடித்து அகற்றப்பட்டது.

பந்தலுார் அருகே பிதர்காடு காமராஜ் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர், தி.மு.க.வை சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம். இவரது மனைவி டெர்மிளா நெலாக்கோட்டை ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வந்தார். இவரின் வீட்டை ஒட்டி கிராம மக்கள் சென்று வரும் நடைபாதை உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து இவர் தடுப்பு சுவர் கட்டியதாக புகார் எழுந்தது. அப்போது, ஆளும் கட்சியாக தி.மு.க.,இருந்த நிலையில் தீர்வு காணப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது.

இதனால், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், ‘ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க விட்டால், கிராம மக்களுடன் இணைந்து உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப்படும்,’ என, சமூக ஆர்வலர்கள் ஞானசேகரன், சங்கீதா உள்ளிட்டோர் மாவட்ட கலெக்டருக்கு கடந்த வாரம் மனு அனுப்பினர்.

இதை தொடர்ந்து, நேற்று தாசில்தார் துரைசாமி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சலீம், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் முன்னிலையில், சர்வேயர் நசீர், தினேஷ் ஆகியோர் கொண்ட குழுவினர், இறுதிகட்ட நில அளவை செய்தனர்.

தொடர்ந்து, டெர்மிளா பன்னீர்செல்வம் ஆக்கிரமித்து கட்டிய தடுப்பு சுவர் இடிக்கப்பட்டது. மேலும், அதனை ஒட்டி மேலும் சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்த பகுதிகள் போலீசார் பாதுகாப்புடன் பொக்லைன் பயன்படுத்தி அகற்றப்பட்டன.

பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், ‘‘நில அளவையில் நான் ஆக்கிரமிப்பு செய்து இருந்தால் அதை தாராளமாக அகற்றலாம். அதேபோல் இந்த பகுதியில் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்துள்ள அனைத்து நிலப்பகுதிகளையும் மீட்க வேண்டும்,’’ என்றார்.

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