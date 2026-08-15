/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ மாநில அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
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ஊட்டி: விவசாய கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யாத மாநில அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., சார்பில், ஊட்டியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் தாமோதரன் தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில்,‘ தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதை போல, விவசாக கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்,’ என, கோஷம் எழுப்பப்பட்டது. மாவட்ட செயலாளர் பாலநந்தகுமார், மாநில கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் மாதன், மாவட்ட தலைவர் மணி, முன்னாள் எம்.பி., அர்ஜூணன், முன்னாள் அமைச்சர் புத்திசந்திரன் மற்றும் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். நகர செயலாளர் சண்முகம் நன்றி கூறினார்.