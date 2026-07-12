நிலச்சரிவில் சிக்கிய திட்ட மேலாளர் 4 நாளாக தேடும் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்
நிலச்சரிவில் சிக்கிய திட்ட மேலாளர் 4 நாளாக தேடும் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:06 AM
பந்தலுார்: வயநாடு கல்லாடி நிலச்சரிவில் சிக்கிய, சுரங்கப்பாதை பணியின் திட்ட மேலாளர் உடலை, நான்காவது நாளாக பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தேடி வருகின்றனர்.
கேரளா மாநிலம் வயநாடு, மேப்பாடி அருகே கல்லாடி பகுதியில் சுரங்கப்பாதை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இங்கு, கடந்த, 7-ம் தேதி ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கிய ஏழு பேர் மீட்கப்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மண்ணில் புதைந்த எட்டு பேரில், ஏழு பேரின் உடல்கள் நேற்று முன்தினம் வரை மீட்கப்பட்டன.அனைவரும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் என்பதால், அவர்களின் உடல்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு விமானத்தில், சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதுடன், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, அரசின் சார்பில் தலா, 5- லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியும் அறிவிக்கப்பட்டது.
சுரங்கப்பாதை பணியின் திட்ட மேலாளர் ஹிமாச்சல் பகுதியை சேர்ந்த விக்ரம் ராணாவின் உடல் மட்டும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. 'தேசிய, மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினர், தீயணைப்பு துறை, உள்ளூர் தன்னார்வலர்கள்' என, 50 பேர் கொண்ட குழுவினர், மோப்பநாய் உதவியுடன் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். மேலும், குடியிருப்புகளை இழந்த, 49 குடும்பங்களை சேர்ந்த, 132 பேர், தற்காலிக நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மீண்டும் அப்பகுதியில் குடியேற முடியாத நிலையில், அவர்களுக்கு மாற்றிட திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.