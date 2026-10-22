பேரிடர் அபாயம்? ஐகோர்ட் உத்தரவை மீறி நடக்கும் போர்வெல் பணி: பல இடங்களில் இரவில் அத்துமீறுவதால் மக்கள் அச்சம்
பேரிடர் அபாயம்? ஐகோர்ட் உத்தரவை மீறி நடக்கும் போர்வெல் பணி: பல இடங்களில் இரவில் அத்துமீறுவதால் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 13, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:16 PM
குன்னுார்: நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல இடங்களில், ஐகோர்ட் தடை உத்தரவை மீறி இரவு நேரங்களில் போர்வெல் அமைக்கும் பணி நடந்து வருவது, பேரிடர் அபாயத்துக்கு வழி வகுப்பதாக அமைந்துள்ளது.
சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, நீலகிரி மலை பகுதியை, பேரிடர் அபாயகரமான பகுதியாக மத்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், இங்கு நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவு மற்றும் நிலச்சரிவு அபாயங்களை தவிர்க்க வேண்டி, ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்க, ஐகோர்ட் தடை விதித்துள்ளது.
கோர்ட் நேரடி வழிகாட்டுதல்களை மீறி தனிநபரோ அல்லது அரசு துறைகளோ ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தால், அது தீவிர கோர்ட் அவமதிப்பு எனவும் குற்றவியல் மற்றும் துறைசார் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்படும் எனவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இரவு நேர பணிகள்
அத்து மீறும் அரசு துறைகள்
இச்சூழலில், சட்டத்தை நிலைநாட்டி முன்மாதிரியாக செயல்பட வேண்டிய சில உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சில தனி நபர்கள் குடிநீருக்காகவும், கட்டுமான பணிகளுக்காகவும் சில வாரங்களாக போர்வெல் போடும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதில், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதியுடன் பணிகளை மேற்கொள்வதாக கூறினாலும், இரவு நேரத்தில் போர்வெல் போடுவதற்கும், ஒரு இடத்துக்கான அனுமதியில் பல இடங்களில் போர்வெல் போடுவதற்கு யார் அனுமதி வழங்கியது என்பது தெரியவில்லை.
குறிப்பாக, ஜெகதளா பேரூராட்சி விதிகளை மீறி போர்வெல் அமைக்கும் பணியில் இறங்கியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதில், ஆர்.கே.எஸ்., பெரிய பிக்கட்டி, பாலாஜி நகர் உட்பட பல இடங்களிலும் இரவு நேரத்தில் பணிகளை மேற்கொள்ள, பல அனுமதிகளை யார் கொடுத்தது என்ற குற்றுச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எல்லையில் சோதனை இல்லை
கடந்த கால்ஙகளில், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டுவந்த பல ‘போர்வெல் ரிக்’ வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்து, வாகன உரிமையாளர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மாவட்ட எல்லை சோதனை சாவடிகளில் ரிக் வண்டிகள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்க தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில், பேரிடர் அபாயம் உள்ள மலை பகுதியில் ஆழ்துளைகளை போட, அரசு அதிகாரிகள் துணைபோவது மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜெகதளா செயல் அலுவலர் ரமேஷ் கூறுகையில்,‘‘குடிநீர் பிரச்னைக்காக மாவட்ட கலெக்டர் அனுமதியுடன் தான் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது,’’ என்றார்.
குன்னுார் கூடுதல் கலெக்டர் காஞ்சன் சவுத்திரி கூறுகையில், ‘‘இது தொடர்பாக ஜெகதளா பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் விசாரித்து, ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.