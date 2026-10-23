சாலையில் கால்நடைகள் உலா போக்குவரத்துக்கு இடையூறு

UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:14 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி சாலையில் கால்நடைகள் அடிக்கடி உலா வருவதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
கோத்தகிரியில் இருந்து, ஊட்டி குன்னுார் மற்றும் கிராமப்புறங்களுக்கு, அதிக எண்ணிக்கையில் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தவிர, பள்ளி வாகனங்கள் உட்பட, தனியார் வாகனங்களின் இயக்கமும் அதிகமாக உள்ளது. தற்போது, இரண்டாவது சீசன், நடந்து வருவதால் சமவெளி பகுதிகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலா வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், சமீப காலமாக, பஸ் நிலையம் உட்பட முக்கிய சாலைகளில், கால்நடைகள் உலா வருவது அதிகரித்துள்ளது. இதனால், வாகனங்கள் சென்று வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பெரும்பாலான நேரங்களில், கால்நடைகள் சாலையில் படுத்து விடுவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. தவிர, வாகனங்கள் உரசி கால்நடைகள் காயமடையும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகம், கால்நடைகளின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன், அவைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்து, நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.