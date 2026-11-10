கால்நடைகள் உலா: போக்குவரத்துக்கு இடையூறு

UPDATED : நவ 09, 2026 06:26 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:06 PM
கோத்தகிரி:கோத்தகிரி- ஊட்டி சாலையில் கால்நடைகள் உலா வருவதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
பருவமழையின் போது, குன்னுார் சாலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு கோத்தகிரி வழியாக வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. நூற்றுக்கணக்கான அரசு பஸ்கள் உட்பட, தனியார் வாகனங்கள் என, ஒரு நாளுக்கு, ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த நிலையில், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி செல்லும் மாணவர்கள், உறவினர் வீடுகளுக்கு வந்திருந்தவர்கள் திரும்பி செல்கின்றனர். இதனால், சாலை பஸ் நிறுத்தங்கள் மற்றும் சாலைகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஒயாத வாகன இயக்கத்தின் போது, கால்நடைகள் சாலையில் அங்கும், இங்கும் செல்வதால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
எனவே, கோத்தகிரி கட்டபெட்டு இடையே, நெரிசல் அதிகமாக உள்ளதால் அசம்பாவிதம் நடைபெறாமல் தடுக்க, ஒரசோலை, கட்டபெட்டு மற்றும் இளித்துரை சாலைகளில் கால்நடைகளின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.