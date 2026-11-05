பழங்குடியின கிராம மக்களுடன் தீபாவளி: புத்தாடைகள் மற்றும் பட்டாசுகள் வழங்கி மகிழ்ச்சி
பழங்குடியின கிராம மக்களுடன் தீபாவளி: புத்தாடைகள் மற்றும் பட்டாசுகள் வழங்கி மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 04, 2026 06:16 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் பழங்குடியின கிராமத்தில், புத்தாடைகள் மற்றும் பட்டாசு வழங்கி தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
பந்தலுார் அருகே பத்தாம் நம்பர் பழங்குடியின கிராமம் மற்றும் தேவாலா ஏரோடு பழங்குடியின கிராமங்களில், ‘ஆல் தி சில்ட்ரன்’ அமைப்பு சார்பில் பழங்குடியின மக்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு, புத்தாடைகள் மற்றும் பட்டாசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் அஜித்குமார் வரவேற்றார். கூடலுார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைய பொதுச் செயலாளர் சிவசுப்ரமணியம் தலைமை வகித்தார். கோட்ட ஆய அலுவலர் சரவணகுமார், நெல்லியாளம் நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் சித்தார்த் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்து, பழங்குடியின மக்களுக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் பட்டாசுகள் வழங்கி தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும்,‘ பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக வெடிக்க வேண்டும்,’ என, சிறுவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், நகராட்சி பணியாளர்கள் கார்த்திக், தினேஷ் மற்றும் பழங்குடியின பங்கேற்றனர்.