மசினகுடியில் பட்டாசு சப்தம் வேண்டாம்: மக்களிடையே வனத்துறை விழிப்புணர்வு
மசினகுடியில் பட்டாசு சப்தம் வேண்டாம்: மக்களிடையே வனத்துறை விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM
கூடலுார்:
மசினகுடியில் பட்டாசு இல்லாத, பசுமை தீபாவளி கொண்டாட வனத்துறையினர் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
முதுமலை புலிகள் காப்பகம், மசினகுடி கோட்டம் வனப்பகுதி வன விலங்குகளின் முக்கிய வாழ்விடமாகும். அவைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில், பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். அதன்படி, நடப்பாண்டு தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்காமல், பசுமை தீபாவளி கொண்டாட வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
இதை தொடர்ந்து, தனியார் விடுதிகள், குடியிருப்புகளில் சிங்கார வனச்சரக வன ஊழியர்கள் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி, பொது இடங்களில் ‘போஸ்டர்’ ஒட்டி வருகின்றனர்.
மசினகுடி, துணை இயக்குனர் வித்தியாதர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘மசினகுடி பகுதி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலுள் அமைந்துள்ளது. இங்கு, புலி, யானை, காட்டெருமை, சிறுத்தை, கரடி, பாறு கழுகு கழுதைப்புலி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அரிய உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. உலகில் புலிகள் அதிகமாக வாழக்கூடிய இடமாகும்.
இவைகளை நாம் பாதுகாத்து எதிர்கால சந்ததிக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும். எனவே, தீபாவளி பண்டிகையை, வனவிலங்குகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்த்து, பசுமை தீபாவளி கொண்டாட அனைவரும் உறுதி கொண்டு, ஒத்துழைக்க வேண்டும்,’ என, கூறியுள்ளார்.