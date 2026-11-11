விலங்கு வேட்டைக்கு வைத்த சுருக்கு கம்பியில் சிக்கிய நாய் உயிருடன் மீட்பு
விலங்கு வேட்டைக்கு வைத்த சுருக்கு கம்பியில் சிக்கிய நாய் உயிருடன் மீட்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
கூடலுார்:
கூடலுார் அருகே வனவிலங்கு வேட்டையாட கட்டிய சுருக்கு கம்பியில், சிக்கிய வளர்ப்பு நாய் உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
கூடலுார் பகுதியில் முயல், மான் போன்ற வன உயிரினங்களை, சுருக்கு வைத்து வேட்டையாடி வருகின்றனர். இது போன்ற சுருக்கு கம்பியில் சிக்கி சிறுத்தை, புலி ஆகியவை உயிரிழந்துள்ளன. இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து, வனத்துறையினர் தீவிர சோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கூடலுார் அருகே உள்ள, தனியார் இடத்தில் வனவிலங்கு வேட்டையாட வைக்கப்பட்ட சுருக்கு கம்பியில் நேற்று காலை நாய் சிக்கி உயிருக்கு போராடிது. அப்பகுதியினர், போராடி சுருக்கு கம்பியில் சிக்கிய நாயை உயிருடன் மீட்டனர்.
வனச்சரகர் ரவி கூறுகையில், ‘‘வனத்துறையின் தொடர் கண்காணிப்பு பணியின் காரணமாக வனவிலங்கு வேட்டை தடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுருக்கு கம்பி பயன்படுத்தி வனவிலங்கு வேட்டையாடுவதை தடுக்க கண்காணிப்பு தீவிர படுத்தப்படும். வனவிலங்கு வேட்டையாட சுருக்கு கம்பி வைத்திருப்பது குறித்து தகவல் தெரிவித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நாய் சிக்கிய பகுதியில் சுருக்கு கம்பி வைத்தவர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது,’’ என்றார்.