வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தினால் பயிர் சேதத்தை தடுக்கலாம்! :விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுரை
வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தினால் பயிர் சேதத்தை தடுக்கலாம்! :விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுரை
ADDED : நவ 02, 2026 02:15 PM
ஊட்டி: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் விவசாயிகள் தோட்டக்கலை பயிர்களை கன மழையில் இருந்தும், காற்றில் இருந்தும் பாதுகாக்க தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுறுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப் பட்டுள்ளது.
நீலகிரியில் தேயிலைக்கு அடுத்தப்படியாக மலை காய்கறிகள் விவசாயம் அதிகளவில் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், சில இடங்களில் தேயிலை தோட்டங்களுக்கு இடையே ஊடுபயிராக விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
வட கிழக்கு பருவ மழையின் எதிரொலியாக கேரட், பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு, முட்டைகோஸ், முள்ளங்கி, பந்தல் காய்கறிகள் மற்றும் அயல்நாட்டு காய்கறிகளான சிவப்பு முட்டைகோஸ், சுகுனி, லெட்டூஸ், செலரி போன்ற பயிர்களுக்கு மழை நீர் தேக்கத்தை தவிர்க்க தகுந்த வடிகால் வசதி செய்திட வேண்டும். உரமிடுதல், பூச்சிகொல்லி மருந்து தெளித்தல் போன்றவற்றை தற்காலிகமாக தவிர்த்தல் வேண்டும். செடிகளில் உள்ள காய்ந்த இலைகளை அகற்றிட வேண்டும்.
வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும்
மேலும், வாழை பயிர்கள் காற்றினால் அதிகளவில் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. வாழை மரத்தின் அடியில் மண் அணைத்தல் வேண்டும். மூங்கில் அல்லது சவுக்கு கம்புகளை ஊன்றுகோலாக பயன்படுத்தி முட்டுக் கொடுத்திட வேண்டும். வாழைத்தார்களை முறையாக மூடி வைத்தல் வேண்டும். 75 சதவீதம் மேல் முதிர்ந்த வாழை தார்களை அறுவடை செய்தல் வேண்டும். அனைத்து பயிர்களுக்கும் போதிய வடிகால் வசதியை செய்து வயலில் நீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.
பசுமைக்குடில்கள் மற்றும் நிழல் வலைக்குடில் அடிப்பகுதியை கம்பிகளால் உறுதியாக நிலத்துடன் இணைக்க வேண்டும். பசுமைக்குடிலின் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் நன்கு மூடி உள்பகுதியில் காற்று உட்புகாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அருகாமையில் உள்ள மரங்களின் கிளைகளை அகற்றுவதன் வாயிலாக காற்றினால் பசுமைகுடில்களுக்கு ஏற்படும் சேதாரங்களை தடுக்கலாம்.
மண் பரிசோதனை அவசியம்!
வட கிழக்கு பருவ மழை தாக்கம் குறைந்த பின், மண் பரிசோதனை செய்து அதன் அறிக்கையின் அடிப்படையில் உரத்தினை பயன்படுத்த வேண்டும். விவசாயிகள் மேற்குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி மழை மற்றும் காற்றினால் பயிர் சேதம் ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும்.