கிராம நீரோடை பகுதியில் துார் வாரும் பணி அவசியம்! மழை காலத்தில் விவசாய பாதிப்புகள் குறையும்
கிராம நீரோடை பகுதியில் துார் வாரும் பணி அவசியம்! மழை காலத்தில் விவசாய பாதிப்புகள் குறையும்
ADDED : நவ 18, 2026 05:20 PM
ஊட்டி: ‘மலை காய்கறி தோட்ட பாதுகாப்புக்கு தேவையான இடங்களில், நீரோடைகளை துார் வாரி, செக்டேம் அமைக்க வேண்டும்,’ என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
நீலகிரியில் உள்ள விளை நிலங்கள் அருகே உள்ள நீரோடைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் துார் வாரும் பணிகள், விவசாய பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதில், விவசாய தேவைகளுக்காக, மண் அரிப்பை தடுக்க, பல்வேறு முறைகளில் துார்வாரும் பணிகள் திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, மலை காய்கறிகளான கேரட், உருளைக்கிழங்கு, முட்டைகோஸ் மற்றும் தேயிலை பயிரிடும் விவசாயிகள் பெரும்பாலும் மழை நீரையும், விளை நிலங்களை ஒட்டி ஓடும் நீரோடைகளையும் நம்பி விவசாயம் நடந்து வருகிறது. பருவ மழை காலங்களில் மலையில் இருந்து அடித்து வரப்படும் மண் மற்றும் செடி கொடிகளால் நீரோடைகளில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது.
நீரோடையில் தேக்கம்
மேலும், சில இடங்களில் நடக்கும் தவறான விவசாய முறைகளால், மழையின் போது வளமான மேல் மண் அடித்து செல்லப்பட்டு நீரோடைகளில் தேங்குகிறது. இதனால், மலை காய்கறி விளைச்சலும் பாதிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய பாதிப்புகளை தடுக்க தேவை பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதை தொடர்ந்து, மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் , வறட்சி காலங்களில் விவசாய பாசனத்திற்கு தடையின்றி நீர் கிடைக்கவும், வேளாண் பொறியியல் துறை வாயிலாக நீரோடைகளை துார் வாருவதுடன், தேவைப்படும் இடங்களில் தடுப்பணைகள் அமைக்கப்படுகிறது. மற்றும் நீர் வரத்து பாதைகளில் தேங்கும் வண்டல் மண்ணை அகற்றி பணிகளும் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
துார் வாராததால் சிக்கல்
இந்நிலையில், ஊட்டி அருகே, கப்பத்தொரை, எம். பாலாடா, கல்லக்கொரை ஹாடா, மணலாடா பகுதியை சுற்றி, 10 ஆயிரம் ஏக்கரில் மலை காய்கறி விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள சில பிரதான ஆறு, நீரோடைகள் சில ஆண்டுகளாக புதர் மண்டி, வண்டல் மண் தேங்கியிருப்பதால், மழை நீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. நீரோடை தூர்வாரப்படாததால் மலை காய்கறி தோட்டங்களில் கன மழையின் போது வெள்ளம் புகுந்து வருவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
விவசாயி ராமன் கூறுகையில், ‘‘எம். பாலாடா பகுதியில் மலை காய்கறி விவசாயம் மேற்கொண்டு வருகிறேன். இங்குள்ள பிரதான நீரோடை புதர்மண்டி சுருங்கி வருவதால், பருவ மழை சமயத்தில் காய்கறி தோட்டங்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது. இப்பகுதியை வேளாண் பொறியியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு துார் வாரும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பிட்ட பகுதியில் தடுப்பணை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.