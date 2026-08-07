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சாலை நடுவே ஏற்பட்ட குழி: வாகன ஓட்டுனர்கள் அதிருப்தி

சாலை நடுவே ஏற்பட்ட குழி: வாகன ஓட்டுனர்கள் அதிருப்தி

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:00 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:20 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:00 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:20 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் இரும்புபாலம் அருகே, சாலையின் நடுவில் ஏற்பட்ட குழியை சீரமைக்காததால், வாகனங்கள் இயக்க சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கூடலுார் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக, பருவமழை மிதமாக பெய்து வருகிறது. இதனால், நீர்நிலைகள் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. விவசாயிகள், நெல் பயிரிடுவதற்கான ஆயத்த பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தொடரும் மழையில், கோழிகோடு சாலையில் ஏற்பட்ட குழிகளில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளது. இதனால், ஓட்டுனர்கள் வாகனங்களை இயக்க சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.

அதில், இரும்புபாலம் அருகே, பாண்டியார் -புன்னபுழா ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் அருகே, சாலை நடுவே ஏற்பட்டுள்ள குழியை கடந்து செல்ல வாகன ஓட்டுனர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, சாலை மேலும் சேதமடைவதை தடுக்க குழியை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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