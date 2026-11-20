UPDATED : நவ 19, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:34 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி பகுதியில் முக்கிய நீர் ஆதாரங்களாக உள்ள ஓடைகள் வற்றி வருவதால், வறட்சி நாட்களில் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன், பருவமழை பெய்தது. இதனால், தேயிலை தோட்டங்கள் உட்பட, விவசாய நிலங்களில் போதுமான ஈரப்பதம் இருந்தது. நீர் ஆதாரங்களிலும், தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த ஐந்து நாட்களாக, பகல் நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. ஈரம் கண்ட விவசாய நிலங்கள் வறண்டு காணப்படுகிறன. நீர் ஆதாரங்களிலும், தண்ணீர் வரத்து குறைந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கோத்தகிரி குருவேனு ஹள்ளா நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிக்கு, முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் குடிமனை நீரோடையை துார் வாராததால் வற்றி வருகிறது. தவிர, ஓடையின் இருப்புறங்களிலும், காட்டு செடிகள் ஆக்கிரமித்து, ஆழமும், அகலமும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால், ஓடையில் தண்ணீர் முழுமையாக வற்றிவிடும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், இந்த தண்ணீரை நம்பி, தாழ்வான பகுதியில் காய்கறி பயிர் செய்துள்ள நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள், வறட்சி நாட்களில் பயிருக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, விவசாயிகள் நலன் கருதி, தண்ணீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவும், ஓடையை தூர்வாரவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.