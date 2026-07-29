'எல்நினோ' தாக்கத்தால் மலை பயிர்கள் பாதிக்கும் அபாயம்! உடனே காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலை துறை அறிவுரை
'எல்நினோ' தாக்கத்தால் மலை பயிர்கள் பாதிக்கும் அபாயம்! உடனே காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலை துறை அறிவுரை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:57 AM
குன்னுார்: 'நீலகிரியில் 'எல்நினோ' பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதன் காரணமாக, மலை பயிர்கள் காப்பீடு செய்ய வேண்டும்,' என, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டில் 'எல் நினோ' சூழலால், பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டு, 'சூப்பர் எல் நினோ' ஆண்டாக மாறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையங்கள் எச்சரித்த நிலையில், வளிமண்டல மேக உருவாக்கம் தடுக்கப்பட்டு, தென்மேற்கு பருவமழை பொழிவு குறைந்துள்ளது.
அதில், நீலகிரியில், ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை நடப்பாண்டு, வழக்கத்தை விட, 20 சதவீதம் மிகவும் குறைந்துள்ளது. பல பகுதிகளில் பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து நீர் தட்டுப்பாடு உருவாகும் சூழல் உள்ளது.
ஜூலை மாதத்தில் தீவிர குளிரும் மழையும் கொண்ட ஊட்டி மற்றும் சுற்றியுள்ள மலை பகுதிகளில், இயல்பான வெப்பநிலையை விட உயர்ந்து, கோடை காலத்தை போன்ற வறண்ட காலநிலை நிலவுகிறது. குன்னுாரில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வெப்பம் அதிகரித்துள்ளது.
மலை பயிர்களான உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பூண்டு, முட்டைக்கோஸ் உள்ளிட்ட தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்காமல் மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் எழுந்துள்ளது. வரும் மாதங்களிலும் இதன் தாக்கம் நீடிக்கும் என்பதால், நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விவசாயிகள் மற்றும் மக்கள் மேற்கொள்ள அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது. நடப்பு, குறுவை பருவத்திலான தோட்டகலை பயிர்களை, பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் விவசாயிகள் காப்பீடு செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் ஜெயலட்சுமி கூறுகையில், ''இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்பு தவிர்க்க, மாநில முதல்வர் உத்தரவுபடி நடப்பாண்டில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 'எல்நினோ' பாதிப்பால் குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளதால் குறுவை பருவத்தில், காப்பீட்டு திட்டம் அவசியம்.
'ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில், உருளைகிழங்குக்கு, 5,315.44 ரூபாய், கேரட்க்கு 3,937.18 ரூபாய், பூண்டு 5,379.66, முட்டை கோஸ் 1,307.68 ,'என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய பயிர்காப்பீட்டு இணையதளத்தில் காப்பீடு செய்யலாம். குறுவை உருளை, கேரட் மற்றும் பூண்டு ஆகிய பயிர்களுக்கு ஆக.,31, முட்டைகோஸ் செப்.,15 வரை காப்பீடு செய்யலாம்.
மகசூல் இழப்பு, விதைப்பு , நடவுசெய்ய இயலாத நிலை, விதைப்பு, நடவு பொய்த்தல், பகுதி சார்ந்த மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி கால இடர் நிகழ்வுகள், அறுவடைக்கு பின் இழப்பு போன்ற இனங்கள் காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன,'' என்றார்.