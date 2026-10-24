மக்களை அச்சுறுத்தும் யானை; விரட்ட காத்திருக்கும் வன ஊழியர்கள்: இரவில் தீ மூட்டி கண்காணிப்பு
மக்களை அச்சுறுத்தும் யானை; விரட்ட காத்திருக்கும் வன ஊழியர்கள்: இரவில் தீ மூட்டி கண்காணிப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:15 PM
கூடலூர்: கூடலூர், மாக்கமூலா குடியிருப்பு பகுதிக்குள், காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்க, இரவில் வன ஊழியர்கள் தீ மூட்டி கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் மாக்கமுலா அருகே, மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும், 4 காட்டு யானைகள் இரவில் ஊருக்குள் நுழைந்து, விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்துவதுடன், மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது. வன ஊழியர்கள், இரவில் கண்காணித்து விரட்டினாலும், ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க முடியவில்லை. இதனால், அதிருப்தி அடைந்த மக்கள், 'யானைகளை அடர்ந்த வனப் பகுதிக்கு விரட்டி பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவில்லை என்றால், போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக எச்சரித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம், இரவு மாக்கமூலா வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க, வன ஊழியர்கள் அப்பகுதியில் தீ மூட்டி கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
வனச்சரகர் ரவி கூறுகையில், 'முதுமலையில் இருந்து காட்டு யானைகள் கூடலூர் பகுதிக்குள் நுழைவதை தடுக்க டிரோன் கேமரா உதவியுடன் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மேலும், மாக்கமூலா வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள், இரவில் குடியிருப்புக்குள் நுழைவதை தடுக்க, வன ஊழியர்கள் தீ மூட்டி கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் தெரிய வந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.’ என்றனர்.