மாயார் சாலையை கடந்த சென்ற யானைகள்: சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பு
மாயார் சாலையை கடந்த சென்ற யானைகள்: சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:54 PM
கூடலுார்: மசினகுடி -மாயார் சாலையை யானைகள் கடந்து சென்ற காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் ரசித்து சென்றனர்.
முதுமலை மற்றும் மசினகுடி வனக்கோட்டங்களில், எதிர்பார்த்த பருவமழை பெய்யாததால், கோடைக்கு முன்பாகவே வறட்சியின் தாக்கம் துவங்கி உள்ளது. இதனால், வன விலங்குகளுக்கு உணவு, குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. யானைகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் சாலை ஓரங்களில் மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இவ்வழியாக பயணிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் அவைகளை ரசித்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், மாலை மாயார் சாலையில் குட்டிகளுடன், 20 காட்டு யானைகள் ஒரே நேரத்தில் சாலையை கடந்து சென்றன. பல ஆண்டுகளுக்குப் பின், ஒரே நேரத்தில் அதிக யானைகள் கூட்டமாக பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் வியப்படைந்தனர்.
வனச்சரகர் ராஜன் கூறுகையில், ‘‘சாலையோரங்களில் மேய்ச்சலில் ஈடுபடும் காட்டு யானைகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அருகே, வாகனங்களை நிறுத்தி இடையூறு ஏற்படுத்த கூடாது. மேலும், வனவிலங்குகள் சாலையை கடந்து செல்லும்போது, அவைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில், வாகனங்களை நிறுத்தி, காத்திருந்து பயணிக்க வேண்டும். வனவிலங்குகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.