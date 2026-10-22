நெற்பயிரை சேதப்படுத்திய யானைகள்: பாதுகாக்க வழியின்றி விவசாயிகள் தவிப்பு
நெற்பயிரை சேதப்படுத்திய யானைகள்: பாதுகாக்க வழியின்றி விவசாயிகள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 07:52 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:46 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் அருகே நெற்பயிரை காட்டு யானைகள் சேதப்படுத்தி வருவதை தடுக்க வழியின்றி விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
கூடலுார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 'எல் நினோ' பாதிப்பால் நடப்பாண்டு எதிர்பார்த்த பருவமழை பெய்யவில்லை. நீர்நிலைகளில் நீர்வரத்து குறைந்து, வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது.இதனால், சில பகுதிகளில் மட்டுமே நெல் விவசாயம் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து. நெற் பயிர்களை பாதுகாக்க விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கூடலுார், புத்துார்வயல் கொங்கம்வயல் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக இரவில் காட்டு யானைகள் வயல்களில் நுழைந்து நெற்பயிரை மிதித்து சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதனால், விவசாயிகள் நஷ்டம் அடைந்துள்ளனர்.
விவசாயி கோபாலகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ‘‘நடப்பாண்டு பருவமழை குறைவால், போதிய பாசன நீர் கிடைக்காமல் பயிரிட்ட நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க போராடி வருகிறோம். இதனை தடுக்க வனத்துறையினர் எடுக்க வேண்டும்.சேதமான பயிருக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்,’’ என்றனர்.