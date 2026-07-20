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நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு: சுற்றுலா பயணிகள் வீசி சென்ற 'பிளாஸ்டிக்' சேகரிப்பு

நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு: சுற்றுலா பயணிகள் வீசி சென்ற 'பிளாஸ்டிக்' சேகரிப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:30 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:30 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM

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கோத்தகிரி: கோத்தகிரி குடிமக்கள் நல சங்கம் சார்பில், கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில், துாய்மை பணி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.

தமிழ்நாடு வனத்துறை, பல தன்னார்வ அமைப்புகள் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, கானுயிர் சங்க நிறுவனர் பூபதி தலைமை வகித்தார். நெஸ்ட் அமைப்பை சேர்ந்த செந்தில், அரவேனு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் பிரபு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

நீலகிரி பாறை ஓவியங்கள் வரலாற்று இயற்கை ஆர்வலர் கண்ணன் ராமையா மற்றும் கோத்தகிரி குடிமக்கள் நல சங்க தலைவர் அருண் பெள்ளி ஆகியோர், சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று, நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.

நிகழ்ச்சியின் போது, கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில், சுற்றுலா பயணிகள் வீசி சென்ற பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், உணவு பொட்டலங்கள், உட்பட பிற மக்காத கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு அப்பகுதி தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது.

தொடர்ந்து, 'சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் விளக்கப்பட்டது. கூடுமானவரை பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து, வனம் மற்றும் நீர் நிலைகளை பாதுகாக்க முன்வர வேண்டும்,' என, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சி பகுதிக்கு பொதுமக்கள் நுழைய தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதிக்குள் செல்வதால், அசம்பாவிதம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. அதனால், அங்கு யாரும் செல்ல கூடாது,' என்றனர். அதில், எம்.சி.சி., சமூக கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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