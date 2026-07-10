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﻿ அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ.10 லட்சத்தில் உபகரணங்கள்

﻿ அரசு மருத்துவமனைக்கு ரூ.10 லட்சத்தில் உபகரணங்கள்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:58 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:58 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில், தொகுதி நிதியிலிருந்து, 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வழங்கப்பட்ட உபகரணங்களை, எம்.பி., ராஜா ஆய்வு செய்தார்.

கூடலுார் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில், செயல்பட்டு வரும் 'டயாலிசிஸ்' மற்றும் அறுவை சிகிச்சை பிரிவுக்கு, நீலகிரி தொகுதி எம்.பி.,நிதியிலிருந்து, 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம், 20 கே.வி., திறன் கொண்ட யு.பி.எஸ்., மற்றும் கிருமி தொற்று நீக்கம் கருவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உபகரணங்கள் செயல்பாட்டை, எம்.பி., ராஜா ஆய்வு செய்தார். ஆய்வின்போது, கூடலுார் எம்.எல்.ஏ., திராவிடமணி, குன்னுார் எம்.எல்.ஏ., ராஜூ, மருத்துவ மனை தலைமை டாக்டர் சுரேஷ் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.

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