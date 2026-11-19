ADDED : நவ 18, 2026 07:23 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே, காட்டு யானை தாக்கி, எஸ்டேட் காவலர் வெள்ளபாண்டி, 55, என்பவர், உயிரிழந்தார்.
நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார் அருகே ராக்வுட் எஸ்டேட் பகுதியில், இரவு காவலராக பணிபுரிந்தவர் வெள்ளபாண்டி. நேற்று (நவ.,17) இரவு, பணிக்கு சென்றபோது, யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள், இறந்தவர் உடலை சாலையில் வைத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த, கூடலுார் ஆர்.டி.ஓ., குணசேகரன், டி.எஸ்.பி., சுந்தரேசன் ஆகியோர், மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினர்.
மக்கள் கூறுகையில், ‘ஊருக்குள் வரும் யானைகளை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். யானையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு, அரசு பணி மற்றும் வீடு வழங்க வேண்டும். மாலை நேரத்தில் மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி, அரசு பஸ் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என்றனர்.
ஆர்.டி.ஓ., குணசேகரன், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவதாக உறுதி கூறியதையடுத்து, மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.