உயிர் பலி வாங்க காத்திருக்கும் யூகலிப்டஸ் மரங்கள்: அபாயத்தை உணர்ந்து அகற்றணும்
உயிர் பலி வாங்க காத்திருக்கும் யூகலிப்டஸ் மரங்கள்: அபாயத்தை உணர்ந்து அகற்றணும்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
குன்னூர்: குன்னூர் மலைபாதையில் உயிர்பலி வாங்க காத்திருக்கும் ஆபத்தான மரங்களை உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பருவமழை தீவிரமடையும் காலங்களில், சாலையோரங்களில் உள்ள பழமையான யூகலிப்டஸ் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதும், உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதும் தொடர்கிறது.
குன்னூர் -– மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதையில் காந்திபுரம் அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆபத்தான முறையில், சாய்ந்து நிற்கும் ராட்சத கற்பூர மரங்கள் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன.
தினந்தோறும், ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா வாகனங்கள் மற்றும் அரசு பஸ்கள் கடந்து செல்லும் இப்பகுதியில், பலத்த காற்று வீசும்போது, விழும் அபாய நிலையில் உள்ள இந்த மரங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடனேயே பயணிக்கின்றனர். மரங்கள் விழுந்து மின் கம்பங்கள், கம்பிகள் சேதமடைந்து மின் தடையும் ஏற்படுகிறது.
கேத்தி, பழைய அருவங்காடு, காணிக்கராஜ் நகர், கோடேரி மற்றும் வண்ணாரபேட்டை ஹவுசிங் யூனிட் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் பல யூகலிப்டஸ் மரங்கள் விழும் அபாய நிலையில் உள்ளன. குடியிருப்புகள் மற்றும் பள்ளி வாகனங்கள் செல்லும் பாதையிலும் அபாயகரமான மரங்களால் அச்சத்துடன் செல்கின்றனர்.
அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நிகழும் முன், நெடுஞ்சாலை துறை, வனத்துறை இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, அபாய யூகலிப்டஸ் மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.