போலீஸ் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் கண்காட்சி
போலீஸ் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் கண்காட்சி
ADDED : அக் 28, 2026 07:15 PM
பாலக்காடு: போலீஸ் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, பாலக்காடு மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் ஆயுதங்கள் மற்றும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் நவீன உபகரணங்களின் சிறப்பு கண்காட்சி இன்று (அக்.,28) நடந்தது.
பாலக்காடு கோட்டை மைதானம் அருகிலுள்ள, ஐ.எம்.ஏ., கூட்டரங்கில் இன்று நடந்த விழாவில், மாவட்டக் எஸ்.பி., அப்துல் ரஷி இக்கண்காட்சியை திறந்து வைத்தார்.
சட்டம்–ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் பணியில் காவல்துறை கையாளும் பல்வேறு ரக துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், அவசர காலங்களில் கலவரம் மற்றும் வன்முறை கூட்டங்களை கலைக்க உதவும் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள், நவீன தகவல் தொடர்பு கருவிகள் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
காவல்துறையின் களப்பணிகள், தற்காப்பு உத்திகள் மற்றும் நவீன செயல்பாடுகள் குறித்து, பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ–மாணவியரிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இக்கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனர்.