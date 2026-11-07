ஊட்டியில் விதிமீறிய பணி: பிரபல நகை கடைக்கு ' சீல் '
ஊட்டியில் விதிமீறிய பணி: பிரபல நகை கடைக்கு ' சீல் '
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:14 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் நகராட்சி உத்தரவை மீறி, இரண்டாம் தளம் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட, செம்மனுார் நகை கடைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
ஊட்டி கமர்சியல் சாலையில் உள்ள செம்மனுார் நகை கடையில் இரண்டாம் தளம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. கட்டட விதிமுறைகளை மீறி பணிகள் நடைபெற்றதால், பணிகளை நிறுத்த வலியுறுத்தி, நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்கனவே 'நோட்டீஸ்' வழங்கப்பட்டது. தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட பணிகள் தற்போது மீண்டும் நடந்தது.
இதை தொடர்ந்து, நகராட்சி கமிஷனர் தாமோதரன் உத்தரவின் பேரில் நகரமைப்பு அலுவலர்கள் மகேந்திர குமார், ஸ்ரீதர் ஆகியோர் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி இரண்டாம் தளத்திற்கு 'சீல்' வைத்தனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் தாமோதரன் கூறுகையில்,''கமர்சியல் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் செம்மனுார் நகை கடையில் விதி மீறி இரண்டாம் தளம் கட்டப்பட்டு வருவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு சீல் வைக்கப்பட்டது,'' என்றார்.