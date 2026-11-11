பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரிப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரிப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 09, 2026 12:05 AM
கோத்தகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக தேயிலை தோட்டங்களில் பசுந்தேயிலை வரத்து அதிகரித்து வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், நீர் ஆதாரம் உள்ள விளைநிலங்களில் மலை காய்கறி சாகுபடி செய்தாலும், தேயிலை விவசாயம் பிரதானமாக உள்ளது. கடந்த ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஓரளவு விலை கிடைத்து வருகிறது. தோட்ட பராமரிப்பு செலவு, இடுபொருட்களின் விலையேற்றம் மற்றும் கூலி உயர்வு உள்ளிட்ட செலவினங்கள் அதிகமாக இருப்பதால், இந்த விலை போதுமானதாக இல்லை.
இந்நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாக, ஒரு கிலோ பசுந்தேயிலைக்கு, சராசரி யாக, 29 ரூபாய் வரை விலை கிடைப்பதால், விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர். மாவட்டதில் 'எல் நினோ' தாக்கத்தால் வறட்சி ஏற்பட்டு இரண்டு மாதங்களாக தேயிலை தோட்டங்களில் ஈரப்பதம் இல்லாததால், பசுந்தேயிலை வரத்து வெகுவாக குறைந்தது.
இதனால், விவசாயிகளுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. கடந்த சில நாட்களாக பருவ மழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், உரமிட்டு பராமரித்து இருந்த தேயிலை தோட்டங்களில் அரும்புகள் துளிர்விட்டு, மகசூல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.