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﻿ ஊட்டியில் 21ல் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

﻿ ஊட்டியில் 21ல் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

ADDED : ஆக 03, 2026 04:23 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:23 AM

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ஊட்டி: ஊட்டியில், 21ல் விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடப்பதால், 5ம் தேதிக்குள் கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கலாம்.

கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

ஊட்டி பிங்கர் போஸ்ட் பகுதியில் உள்ள மாவட்ட கூடுதல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், வரும் 21ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது. விவசாயிகள் சம்மந்தப்பட்ட கோரிக்கைகள் இருப்பின், வரும், 5ம் தேதிக்குள் தோட்டக்கலை இணை இயக்குனர், தபால் பெட்டி எண்: 72, ஊட்டி - 643001 என்ற அலுவலக முகவரிக்கு தபாலிலோ அல்லது நேரடியாகவோ அனுப்பி வைக்க வேண்டும். கூட்டத்தில், கலெக்டர் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து துறை அலு வலர்களும் கலந்து கொள்வதால், விவசாயிகள் விவசாயம் சம்மந்தமான குறைகள் இருப்பின், கூட்டத்தில் தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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