மண்சரிவு அகற்றுவதில் மெத்தனம்: நகராட்சியை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்
மண்சரிவு அகற்றுவதில் மெத்தனம்: நகராட்சியை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:24 PM
குன்னுார்: குன்னுாரில் மண்சரிவை பகுதியை சீரமைக்காத நகராட்சியை கண்டித்து, கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது.
குன்னுார் நகராட்சி, 25வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ராஜாஜிநகர் ஆற்றுபகுதியில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு பெய்த கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால், குடியிருப்புகள் அந்தரத்தில் தொங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. வருவாய் துறையினர் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தினர்.
இங்கு சரிந்து கிடக்கும் பாறாங்கற்கள், மண்ணையோ அகற்றாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்காததால், அப்பகுதி மக்கள் திரண்டு சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கை கண்டித்தும், மண்சரிவை உடனே சீரமைக்க கோரியும் நேற்று கவுன்சிலர் ஜாகீர் உசேன் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு, கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அவர் கூறுகையில், 'மாவட்டத்திற்கு 'ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், ஐ.ஐ.டி., ஆய்வறிக்கைக்காக காத்திருக்காமல் தற்காலிக பணிகளை உடனடியாகத் துவங்க வேண்டும்,' என்றார். இப்பணிகளை உடனடியாக செய்வதாக நகராட்சி நிர்வாகம் உறுதி அளித்ததால், போராட்டத்தை கைவிட்டார்.