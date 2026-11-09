அச்சம்! அகழியை சேதப்படுத்தி நுழையும் யானைகளால்... கிராம மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை அவசியம்
அச்சம்! அகழியை சேதப்படுத்தி நுழையும் யானைகளால்... கிராம மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : நவ 08, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
கூடலுார்:
முதுமலை வன எல்லையில் அகழியை சேதப்படுத்தி, கிராமத்தில் நுழையும் காட்டு யானைகளை தடுக்க, சம்மந்தப்பட்ட துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என, கூடலுார் பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து காட்டு யானைகள், கூடலூருகுள் நுழைவதை தடுக்க, வனத்துறை சார்பில், தொரப்பள்ளி முதல் பாட்டவயல் வரை, 27 கி.மீ., தூரம், முதுமலை வன எல்லையில் அகழி அமைத்தனர். காட்டு யானைகள் கூடலூருக்குள் நுழைவது பெருமளவில் தடுக்கப்பட்டது. பராமரிப்பு தொய்வால் பருவமழை சமயங்களில் பல இடங்களில் அகழி சேதமடைந்தது.
சேதமடைந்த அகழி வழியாக யானைகள் கூடலூருக்குன் நுழைந்து விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி மக்களை அச்சுறுத்தி வந்தது. வனத்துறையினர் அகழியை தற்காலிகமாக சீரமைத்து, கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். காட்டு யானைகள் அழியை கடந்து வருவதை தடுக்க முடியவில்லை. நிரந்தர தீர்வாக, அகழி, முழுமையாக சீரமைக்க வலியுறுத்தினர்.
ரூ. 50 லட்சம் நிதியில் சீரமைப்பு
தொரப்பள்ளி முதல் -பாட்டவயல் வரை, 50 லட்சம் ரூபாய் நிதியில், பிப்., மாதம், 27 கி.மீ., வரை அகழியை வனத்துறையினர் சீரமைத்தனர். இதனால், அப்பகுதிக்கு யானைகள் வருவது தடுக்கப்பட்டது. பருவ மழையை தொடர்ந்து, அகழியில் சில இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி சேதமடைந்தது. காட்டு யானைகள் இரவில் அப்பகுதியை சேதப்படுத்தி, மீண்டும் கூடலூருக்குள் நுழைந்தது. இதனை தடுக்க அப்பகுதியில் சோலார் மின்வேலி அமைக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
விவசாயி நாராயணன் கூறுகையில், ‘‘முதுமலையிலிருந்து காட்டு யானை நுழைவதை தடுக்க வனத்துறையினர் அகழி அமைத்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். காட்டு யானைகள், அகழியை சேதப்படுத்தி, மீண்டும் கிராம பகுதிக்குள் நுழைந்து விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி, மக்களை அச்சுறுத்தி வருகின்றன. இதனை தடுக்க, அகழியில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுத்து, சோலார் மின்வேலி அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.