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ADDED : நவ 19, 2026 08:52 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே ராக்வுட் பகுதியில் யானை தாக்கி உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு, நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது.
பந்தலுார் அருகே ராக்வுட் தனியார் எஸ்டேட் பகுதியில், இரவு காவலராக பணியாற்றி வந்தவர் வெள்ளபாண்டி,55. அவர், கடந்த, 16-ம் தேதி இரவு, 8:30 மணிக்கு பணிக்கு சென்றபோது, சாலையில்நடந்து வந்த யானை அவரை தாக்கி கொன்றது.
மக்கள் நள்ளிரவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிகாரிகள் முதற்கட்டபேச்சுவார்த்தை பின், இறந்தவர் உடல் அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது. 17ம் தேதி, கூடலுார் ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்தில் மீண்டும் நடந்த பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு இறுதி சடங்கு நடந்தது.
தொடர்ந்து, யானை தாக்கி இறந்தவரின் மனைவி பகவதியிடம் வனத்துறை சார்பில், 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. அப்போது, எம்.எல்.ஏ., திராவிடமணி, டி.எஸ்.பி., சுந்தரேசன், உதவி வன பாதுகாவலர் சீனிவாசன், வனச்சரகர் சஞ்சீவி உடன் இருந்தனர்.