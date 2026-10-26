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ஆற்றோர தடுப்பு சுவர் உடைப்பு வீடுகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளம்
ஆற்றோர தடுப்பு சுவர் உடைப்பு வீடுகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளம்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:24 PM
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குன்னுார்: குன்னுார் மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை எதிரொலியாக, கீழ் பள்ளிவாசல் தெருவில் ஆற்றோரம் அமைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புச் சுவர் நள்ளிரவில் இடிந்து விழுந்தது.
இதனால், பெருக்கெடுத்து ஓடிய ஆற்று வெள்ளம் சில வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். இப்பகுதியில், நகராட்சி பொறியாளர் (பொ) சரவணகுமார் நேரில் ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, குடியிருப்புக்குள் நீர் மேலும் புகாமல் தடுக்க மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி தற்காலிக சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டார். அத்துடன் அப்பகுதி மக்கள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தினார்.