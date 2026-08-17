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﻿ பூங்காவில் இரண்டாம் சீசனுக்கான மலர் நாற்று நடவு

﻿ பூங்காவில் இரண்டாம் சீசனுக்கான மலர் நாற்று நடவு

ADDED : ஆக 13, 2026 04:01 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:01 AM

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குன்னுார்: குன்னுார் காட்டேரி பூங்காவில் இரண்டாவது சீசனுக்காக, 2.40 லட்சம் மலர் நாற்றுக்கள் நடவு பணி துவங்கியது.

குன்னுார் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், தோட்டக்கலை துறையின் கீழ் இயங்கும் காட்டேரி பூங்காவில், நடப்பாண்டின், 2வது சீசன் வரும் செப்., 3வது வாரம் துவங்கி இரண்டரை மாதங்களுக்கு நீடிக்கும். இதற்காக, 'பிரெஞ்சு மற்றும் ஆப்பிரிக்க வகை மேரிகோல்டு, பிளாக்ஸ், சூரியகாந்தி, ஆந்தூரியம், பெட்டூனியா, பால்சம், பெகோனியா, சால்வியா, குட்டை ரக சால்வியா, ஆஸ்டர், ஜினியா, வெர்பினா மற்றும் டேலியா,' என, 30 வகையான மலர் விதைகள் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, கொல்கத்தா மற்றும் காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. இந்த மலர் நாற்றுக்கள் நடவு செய்யும் பணி பூங்காவில் நேற்று துவங்கியது.

தோட்டக்கலை துறையினர் கூறுகையில், 'பூங்கா வளாகத்தில், 2.40 லட்சம் நாற்றுகள் நடவு செய்யப்பட உள்ளது. வரும் செப்., மாதம், 3-வது வாரத்தில் இருந்து, இந்த செடிகளில் வண்ண மலர்கள் பூத்து குலுங்க துவங்கும். கடந்த ஆண்டில், 98,887 சுற்றுலா பயணிகள் காட்டேரி பூங்காவிற்கு வருகை தந்த நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை, 54,844 சுற்றுலா பயணிகள் பூங்காவை பார்வையிட்டுள்ளனர்.

இரண்டாம் சீசனுக்கும் அதிக கூட்டம் வர வாய்ப்புள்ளது,' என்றனர்.

நிகழ்ச்சியில், தோட்டக்கலை அலுவலர் ஜெயபிரகாஷ், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் கீதா மற்றும் பண்ணை பணியாளர்கள் பங்கேற்று நடவு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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