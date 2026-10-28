ஆப்பிரிக்கன் கெளுத்தி மீன்களை விற்றால் நடவடிக்கை: உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை
ஆப்பிரிக்கன் கெளுத்தி மீன்களை விற்றால் நடவடிக்கை: உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 27, 2026 09:58 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
கூடலுார்:'கூடலுாரில் தரமற்ற மீன்கள் விற்பனை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என, அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
ஊட்டியில் கடந்த மாதம் அதிகாரிகள், விற்பனைக்கு வந்திருந்த மீன்களை ஆய்வு செய்தபோது, சில கடைகளில், தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட கெளுத்தி மீன் விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், கூடலுார் பகுதியில் இருந்து அந்த மீன்கள் ஊட்டிக்கு விற்பனைக்கு வந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும், கூடலுார் பகுதியில் தரமற்ற மீன்கள் விற்பனை செய்வதாக புகார் எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர் நந்தகுமார், மீன் வளத்துறை சார் ஆய்வாளர் துரைராஜ், உதவியாளர் சரத் ஆகியோர், கூடலுார் பகுதியில் உள்ள மீன் கடைகளில் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கடைகளில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த மீன்களை ஆய்வு செய்தனர்.
உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் நந்தகுமார் கூறுகையில், '' இங்கு தரமற்ற மீன்கள் விற்பனை செய்வதாக புகார் வந்ததை தொடர்ந்து, கடைகளில் ஆய்வு செய்தோம். தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஆப்பிரிக்கன் கெளுத்தி மீன்கள் விற்பனை செய்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என, எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. தரமில்லா மீன்கள் விற்பனை செய்வது குறித்து மக்கள் புகார் தெரிவித்தால் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.