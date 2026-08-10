மஞ்சூர் பஜாரில் சுற்றித்திரியும் வன விலங்குகள்: வனத்துறை நடவடிக்கை அவசியம்
மஞ்சூர் பஜாரில் சுற்றித்திரியும் வன விலங்குகள்: வனத்துறை நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:08 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM
மஞ்சூர்:மஞ்சூர் அருகே கீழ்குந்தா, மேல்குந்தா, கரியமலை மெரிலேண்டு, மைனலாமட்டம்,
பெங்கால்மட்டம், கிட்டட்டிமட்டம், தேனாடு, கோத்திபென், சாம்ராஜ் எஸ்டேட் மற்றும் ராக்லேண்டு உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளது. ஏராளமான குடும்பங்கள் வசித்து வரும் இந்த கிராமங்களை சுற்றிலும் தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் வனப்பகுதிகள் உள்ளது. இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் சிறுத்தை, காட்டெருமை, கரடி, யானை உட்பட பல்வேறு வனவிலங்குகள் சுற்றித்திரிகிறது.
கடந்த சில நாட்களாக தீவன பற்றாக்குறை உட்பட பல்வேறு காரணங்களுக்காக வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் வன விலங்குகள் வனப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் தேயிலை தோட்டங்கள் சுற்றி திரிகிறது. ஊரின் எல்லையை ஒட்டிய வனப்பகுதியில் சுற்றி திரிந்த வனவிலங்குகள் தற்போது ஊருக்குள் வந்துவிட்டன. குறிப்பாக மஞ்சூர் பகுதியில் பஜாரிலேயே கரடிகள், காட்டெருமைகள், காட்டுப்பன்றிகள், குரங்குகள் சுற்றி திரிவதால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இயல்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊருக்குள் வரும் வனவிலங்குகளை விரட்டுவதற்கு வனத்துறையினர் எந்தவித முயற்சியும் எடுப்பதில்லை. என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. உடனே, ஆய்வு மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.