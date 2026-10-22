சாலையை கடந்து செல்லும் யானை பயணிகளுக்கு வனத்துறை அறிவுரை
சாலையை கடந்து செல்லும் யானை பயணிகளுக்கு வனத்துறை அறிவுரை
UPDATED : அக் 09, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் மார்க்முலா அருகே முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானை, பகலில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடந்து செல்வதால் பயணிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
கூடலுார் மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டிய, மாக்கமூலா அருகே கடந்த சில வாரங்களாக முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானை இரவு நேரங்களில் மாக்கமூலா, புத்துார்வயல் குணில், தொரப்பள்ளி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் சென்று, விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது. வன ஊழியர்கள், சுழற்சி முறையில் யானையை கண்காணித்து, அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மாக்கமூலா பகுதியில், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் ஆய்வுக்காக, சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தி இருந்தனர். அப்போது, காட்டு யானை திடீரென சாலையை கடந்து சென்றது. அப்பகுதியில் காத்திருந்தவர்கள் அலறி அடித்து ஓடி உயிர் தப்பினர்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், ‘இந்த யானை வாகனங்களை தாக்கும் ஆபத்து உள்ளதால், வாகன ஓட்டுனர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.