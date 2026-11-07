நீலகிரியில் ஏழு இடங்களில் பெண் பணியாளருக்கு குடியிருப்புகள்: வனத்துறை நடவடிக்கை
நீலகிரியில் ஏழு இடங்களில் பெண் பணியாளருக்கு குடியிருப்புகள்: வனத்துறை நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:54 PM
வனத்துறையில் பெண் பணியாளர்களுக்கு, நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஏழு இடங்களில் வீடுகள் கட்டி கொடுப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
தமிழகத்தில் வனத்துறை 28 கோட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் கள நிலையில் வனவர், வனக் காவலர் போன்ற நிலைகளில், பெண்கள் அதிக மாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது, பெரும்பாலான பெண் பணியாளர்கள், வனப்பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்படுகின்றனர். வேட்டை தடுப்பு காவ லர்களை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளில், இவர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். இவ்வாறு கள நிலையில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு தங்குமிடம் கிடைப்பதில் சிரமம் உள்ளது. குறிப்பாக, புலிகள் காப் பகம் போன்ற பகுதிகளில், இவர்களுக்கான தங்குமிட வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது.
இதை கருத்தில் வைத்து, கள நிலை பெண் பணியாளர்களுக்கு வனப்பகுதியைஒட்டி தங்குமிடங்கள் அமைக்க, வனத்துறை முடிவு செய்தது. இதன்படிமுதல் கட்டமாக, நீலகிரி மாவட்டத்தில், ஏழு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வனப்பகுதிகளில் கள நிலையில் பணிபுரியும் பெண்களுக்காக தங்குமிடங்கள் அமைக்க, அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி, போர்டிகோ, வரவேற்பு அறை, சமையலறை, கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோரகுந்தா, பார்சன் பள்ளத்தாக்கு, கோத்தகிரி, கீழ்கோத்தகிரி, கவர்னர் சோலைக்காடு, கட்டப்பேடு, மசினகுடி ஆகிய இடங்களில், பெண் பணியாளர்களுக்கான வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன. இதற்கான ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இவ்வாறு கூறினார்.