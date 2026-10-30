காட்டு யானை உயிரிழப்பு வனத்துறை விசாரணை

ADDED : அக் 25, 2026 05:47 PM
கூடலூர்: மசினகுடி பகுதியில், ஆண் காட்டு யானை உயிரிழந்தது குறித்து வனத்துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.
முதுமலை, மசினகுடி வனக்கோட்டம் மசினகுடி வனச்சரகம் மாவனல்லா குறும்பர் பள்ளம், பகுதியில் வன ஊழியர்கள் நேற்று (அக்.,24), மதியம் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் ஆண் காட்டு யானை இறந்து கிடந்தது தெரிய வந்தது அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதிகாரிகள் உடலை ஆய்வு செய்தனர்.
மசினகுடி கோட்ட துணை இயக்குனர் வித்யாதர், வனச்சரகர் ராஜன் மற்றும் வனத்துறையினர் இன்று (அக்.,25), உடலை ஆய்வு செய்தனர்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வன கால்நடை டாக்டர் சதாசிவம் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்தார். வயது முதிர்வு காரணமாக யானை இறந்துள்ளது. ஆய்வக பரிசோதனைக்கு உடல் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முடிவு கிடைத்த பின்பே, இறந்ததற்கான காரணம் தெரியவரும். என, வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.