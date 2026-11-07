வனத்துறை வாகனத்தை கவிழ்த்த காட்டு யானை: ஊட்டி அருகே பரபரப்பு
வனத்துறை வாகனத்தை கவிழ்த்த காட்டு யானை: ஊட்டி அருகே பரபரப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
ஊட்டி:
ஊட்டி சாண்டினல்லா அருகே, வனத்துறை வாகனத்தை காட்டு யானை தள்ளி கவிழ்த்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஊட்டி கோக்கால், சூட்டிங்மட்டம் மற்றும் காடிமந்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். வனத்தை ஒட்டியுள்ள, இப்பகுதியில் யானை உள்ளிட்ட, வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் உள்ளது.
இந்நிலையில், ஊட்டி சாண்டினல்லா பகுதியில், தோடர் பழங்குடியின கிராமத்துக்கு சென்ற வனத்துறை வாகனத்தை யானை வழி மறித்து தள்ளி கவிழ்த்துள்ளது. அந்த வாகனத்தில் சென்ற, நான்கு பேர் காயம் அடைந்தனர். யானை வனப்பகுதிக்குள் சென்றதை அடுத்து, தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் காயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு, ஊட்டி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ரேஞ்சர் ராம் பிரகாஷ் கூறுகையில், ‘‘அமைதி குணம் கொண்ட யானைக்கு, 'லைட்' வெளிச்சம் இருந்தால் கூட, மீண்டும் வனப்பகுதிக்கு சென்று விடும். சம்பவம் நடந்துபோது அப்பகுதியில் இடம் இல்லாத நிலையில், வனத்துறை வாகனத்தை தள்ளி இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்பகுதியில் பயணிகள் உட்பட மக்கள் சென்று வரும்போது, எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.