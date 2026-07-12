வன விலங்குகளுக்கு இடையூறு வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை
வன விலங்குகளுக்கு இடையூறு வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:05 AM
கூடலுார்: முதுமலைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளில் சிலர், சாலையோரம் மேய்ச்சலில் ஈடுபடும் வன விலங்குகளுக்கு இடையூறு செய்வதால், அவைகள் வாகனங்களை விரட்டும் சம்பவம் அதிகரிக்கிறது.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம், மசினகுடி வனக்கோட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால், வன விலங்குகளுக்கான உணவு, குடிநீர் தட்டுப்பாடு நீங்கியுள்ளது. யானை, காட்டெருமை, மான், கரடி உட்பட வன விலங்குகள் சாலையோரம் மேய்ச்சலில் ஈடுபடுகின்றன. அடிக்கடி சாலையை கடந்து செல்கின்றன.
நேற்று முன்தினம் சுற்றுலா பயணிகள் சிலர், அபாயத்தை உணராமல், யானைகளின் அருகே வாகனங்களை நிறுத்தி, புகைப்படம் மற்றும் 'செல்பி' எடுத்து இடையூறு ஏற்படுத்தி உள்ளனர். கோபமடைந்த யானைகள் வாகனத்தை விரட்டி தாக்க முற்பட்டன.
இதை சிலர் 'வீடியோ' எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். இத்தகைய செயல்களை தடுக்க, வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'முதுமலை பசுமைக்கு மாறி உள்ளதால், சாலையோரம் உலா வரும் வனவிலங்குகளின் அருகே, வாகனங்களை நிறுத்தி இடையூறு செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.