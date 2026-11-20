/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார் காயமின்றி தப்பிய நான்கு பேர்
பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார் காயமின்றி தப்பிய நான்கு பேர்
பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார் காயமின்றி தப்பிய நான்கு பேர்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 08:52 PM
அ நிறம் | அளவு
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே நீர்மட்டம் பகுதியில், 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த காரில், பயணித்தவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக காயங்கள் இன்றி தப்பினர்.
பந்தலுார் அருகே கூவமூலா பகுதியை சேர்ந்தவர் முகமதுநிசாத். இவர் தனது குடும்பத்துடன் நேற்று முன்தினம் கேரளா ஆலப்புழா பகுதிக்கு தனது காரில் சென்றுள்ளார். நேற்று இரவு அங்கிருந்து திரும்பிய நிலையில், அதிகாலை, 4:00- மணிக்கு தேவாலா-– பந்தலுார் சாலையில், நீர்மட்டம் அருகே வளைவில் வந்தபோது, நிலை தடுமாறிய கார், 100 அடி பள்ள தேயிலை தோட்டத்தில் கவிழ்ந்தது. தகவல் அறிந்த, போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து காரில் சிக்கி இருந்தவர்களை மீட்டனர். காரில் பயணித்தவர்கள், 4பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக காயங்கள் ஏதும் இன்றி தப்பினர். தேவாலா போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.