தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகள் நகரில் நான்கு டன் அகற்றம்
தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகள் நகரில் நான்கு டன் அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:32 AM
ஊட்டி:
ஊட்டி நகரில் நான்கு டன் தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.
தீபாவளி பண்டிகை கடந்த, 8ம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது. ஊட்டி நகரில் பண்டிகை முடிந்த நிலையில், சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் பட்டாசு கழிவுகள் அதிக அளவில் தேங்கி கிடந்தது. நகராட்சி நிர்வா கம் அதிக அளவிலான பட்டாசு கழிவுகளை உடனடியாக அகற்ற கூடுதல் பணியாளர்களை நியமித்தது.
50க்கு மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் வாகனங்களில் கமர்சியல் சாலை, மெயின் பஜார், அப்பர் பஜார், லோயர் பஜார், ஏ.டி.சி., பஸ் ஸ்டாண்ட், தாவரவியல் பூங்கா சாலை, சேரிங்கிராஸ், எட்டின்ஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையில் தேங்கி கிடந்த பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றி சுத்தம் செய்தனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் தாமோதரன் கூறுகையில், ‘‘தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த கையோடு பட்டாசு கழிவுகள் நகரில் அதிகளவில் தேங்கி இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து, கூட்டுதலாக தூய்மை பணியாளர்கள் வரவழைக் கப்பட்டு, 4 டன் அளவுக்கு பட்டாசு கழிவுகள் மட்டும் அகற்றப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப் பட்டது,’’ என்றார்.