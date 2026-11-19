பந்தலுாரில் இலவச சட்ட உதவி மையம்: மக்கள் பயன்பெற அழைப்பு
பந்தலுாரில் இலவச சட்ட உதவி மையம்: மக்கள் பயன்பெற அழைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே தேவாலா பகுதியில், இலவச சட்ட உதவி மையம் செயல்பட துவங்கியது.
பந்தலுார் தேவாலா கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்தில் நடந்த இதற்கான நிகழ்ச்சியில், வக்கீல் ஜான்சன் வரவேற்றார். மையத்தை திறந்து வைத்து, நீதிபதி பிரபாகரன் பேசுகையில், ‘‘மாவட்ட சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு மேற்பார்வையில், பந்தலுார் வட்ட சட்ட பணிகள் குழு மூலம் இந்த சட்ட உதவி மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் வட்ட சட்டப் பணிகள் குழுவின் வக்கீல் அல்லது தன்னார்வலர் இங்கு வருவர்.அவர்களிடம் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆலோசனைகளை பெறலாம். வழக்கு தொடர்ந்தால் அதற்கு இலவச வக்கீல் நியமனம் செய்தும் தரப்படும். பொதுமக்கள் இதனை முறையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள முன் வர வேண்டும்,’’என்றார். மேலும், 0423-–2444277 அல்லது 15100 ஆகிய எண்களிலும் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகள் பெற அறிவுறுத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், சப்– இன்ஸ்பெக்டர் கருப்பசாமி, போலீஸ் சரண்ராஜ், வி.ஏ.ஓ. உதவியாளர் ரமேஷ் பங்கேற்றனர். வி.ஏ.ஓ., நாசர் நன்றி கூறினார்.