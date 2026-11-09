காபி பயிரை தாக்கும் ‘காய் புள்ளி’ நோய்: விவசாயிகள் கவலை
காபி பயிரை தாக்கும் ‘காய் புள்ளி’ நோய்: விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
பந்தலூர்: பந்தலூர் பகுதியில் காபி காய்களை தாக்கும் ‘காய் புள்ளி’ நோய் காரணமாக காய்கள் உதிர்ந்து வருவதால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரியில், கூடலூர், பந்தலூர், குன்னூர் ஆகிய பகுதிகளில் 8,330 எக்டர் பரப்பளவில், தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக காபி விவசாயம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சேலம் ஏற்காடு, கொல்லிமலை, மேகமலை, வால்பாறை போன்ற பகுதிகளிலும் காபி விவசாயம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
நீலகிரியில் அதிக அளவில் ரொபஸ்டா வகை காபி பெரிய அளவிலான தோட்டங்கள், சிறு விவசாய தோட்டங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஆண்டு தோறும் ஜூன் மாதம் பூக்கள் பூத்து காய் காய்க்க துவங்கி செப்., மாத இறுதியில் அறுவடை துவங்கும். தற்போது மாறி வரும் காலநிலையால், பூஞ்சைகள் தாக்கி தற்போது காபி காய்களில் காய் புள்ளி நோய் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
பிஞ்சு காய்கள் கருப்பு நிறமாக மாறி, காய்ந்து உதிர்ந்து விடுகிறது. விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு, மகசூலும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. தோட்டத்தில் சரியான நிழல் அமைப்பை பராமரிப்பதுடன், காபி வாரியம் பரிந்துரைக்கப்படும் பூஞ்சைக் கொல்லிகளை பயன்படுத்தியும், நோய்க் கிருமி தாக்கிய கிளைகள் மற்றும் காய்களை அகற்றி சுத்தமாக வைத்திருந்தால் இதனை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.