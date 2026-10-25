நீலகிரியில் பசுந்தேயிலையை தாக்கும் பியூசேரியம் தொற்றுநோய்! காலநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்பால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
நீலகிரியில் பசுந்தேயிலையை தாக்கும் பியூசேரியம் தொற்றுநோய்! காலநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்பால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
ADDED : அக் 01, 2026 08:11 AM
குன்னுார்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேயிலை பயிர்களை, 'பியூசேரியம்' என்ற தொற்றுநோய் தாக்கி வருவதால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 'எல் நினோ' பாதிப்பால், காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு மழை காலத்தில் கடும் வெயில் நிலவுகிறது. வட கிழக்கு பருவ மழையின் போது, அதீத மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் ஆய்வாளர்கள் அச்சம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
'பியூசேரியம்' நோய் தாக்குதல் இந்நிலையில், சமீபத்திய காலநிலை மாற்றங்களால், தேயிலை செடிகளை 'பியூசேரியம்' நோய் தாக்கி வருகிறது. குறிப்பாக கோத்தகிரி, ஊட்டி உட்பட சில தேயிலை தோட்டங்களில் இந்த பியூசேரியம் நோய் தொற்று பரவலாக காணப்படுகிறது. நோய் தாக்கிய தேயிலை செடிகளின் தளிர்கள் படிப்படியாக மஞ்சள் நிறமாகி வாடுதல், முதலில் தனி கிளைகளும், தொடர்ந்து செடியின் பெரிய பகுதிகளும் வாடுதல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்படுகிறது.
மேலும், வேர்கள் பழுப்பு நிறமாகி சிதைவடைதல், செடியின் வீரியம் மற்றும் புதிய தளிர்கள் உருவாக்கம் குறைதல், தீவிரமான நிலையில் செடி முழுவதுமாக அழிந்துபோதல் ஆகியவை இதன் பொதுவான அறிகுறிகளாக உள்ளன. தேயிலை பல்லாண்டு பயிர் என்பதால் மண்ணில் வாழும் இந்நோய்க்கிருமிகள் தொடர்ந்து நிலைத்திருந்து வேர்களை மீண்டும் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது.
மருந்து தெளித்தும் பயனில்லை அரவேனு பகுதி விவசாயி ஆறுமுகம் கூறுகையில், ''தேயிலை தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளை தொற்று நோய் தீவிரமாக தாக்கி பரவி வருகிறது. மருந்து தெளித்தும் பயனின்றி தொடர்ந்து காய்ந்து வருகின்றன. சிறு பகுதியில் தொடங்கும் இவை, பின்னர் செடி முழுவதும் பரவி முழுமையாக காய்ந்துவிடுகிறது. அருகில் உள்ள பிற தோட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே செடிகள் இதேபோன்று காய்ந்து வருகின்றன. இதற்கு முன்பு இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்பட்டதில்லை. தற்போது மழை இல்லாத காரணத்தால். மருந்து தெளித்தும் பலன் கிடைக்கவில்லை,''என்றார்.