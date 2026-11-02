கம கமவென்று சாம்பார் மணக்க... ரூ. 200க்கு சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு
கம கமவென்று சாம்பார் மணக்க... ரூ. 200க்கு சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில், கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் வாயிலாக, 200 ரூபாய்க்கு, பத்து வகையான சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா அறிக்கை;
மாநகராட்சிகள் அல்லாத பகுதிகளில் செயல்படும் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலைகள், தொடக்கக் கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள் மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனை சங்க விற்பனை நிலையங்களில், கூட்டுறவு துறை வாயிலாக, நுகர்வோருக்கு இந்த சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மளிகை தொகுப்பில், 250 கிராம் கடலை பருப்பு, 250 கிராம் பாசிப்பருப்பு, 100 கிராம் மிளகாய், 150 கிராம் தனியா, 150 கிராம் பூண்டு, 250 கிராம் புளி, 100 கிராம் கடுகு, 100 கிராம் உடைத்த உளுத்தம் பருப்பு, 50 கிராம் சீரகம் மற்றும் 50 கிராம் சோம்பு என, மொத்தம், 1,450 கிராம் எடை கொண்டதாகும்.
இந்த மளிகை தொகுப்பு, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பசுமைப் பையில் ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பாக மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படும். பொருட்கள் தனித்தனியாக விற்பனை செய்யப்பட மாட்டாது. ஒவ்வொரு தொகுப்பின் மீதும், பொருட்களின் விபரம், அளவு மற்றும் விற்பனை விலை, 200 ரூபாய் மட்டும் என்ற முத்திரை இடப்பட்டிருக்கும்.
எனவே, பொதுமக்கள் தங்களுக்கு அருகில் உள்ள கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களை அணுகி சிறப்பு மளிகை தொகுப்பினை பெற்று பயன்பெற வேண்டும். இவ்வாறு, அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.