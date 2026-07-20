பயனளிக்காத அரசின் இலவச சைக்கிள் திட்டம்: சொற்ப விலைக்கு விற்பனை ;மாற்று ஏற்பாடு அவசியம்
பயனளிக்காத அரசின் இலவச சைக்கிள் திட்டம்: சொற்ப விலைக்கு விற்பனை ;மாற்று ஏற்பாடு அவசியம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:01 AM
குன்னூர்: தமிழக அரசு மாணவ, மாணவியரின் நலனுக்காக செயல்படுத்தும் விலையில்லா சைக்கிள் திட்டம் மலை மாவட்டமான நீலகிரியில் பயனில்லாமல் வீணாகிறது.
தமிழக அரசு சார்பில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 'பிளஸ் 1' மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்கள் வழங்கும் திட்டம் ஆண்டுதோறும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. சமவெளிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு சைக்கிள்கள் பெரிதும் உதவியாக இருந்தாலும் மலை மாவட்டத்தில் புவியியல் சூழலுக்கு பொருத்தமற்றதாக உள்ளது. கடந்த 2025--26 ல் ஊட்டி, குன்னூர், மஞ்சூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் பிளஸ் 1 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பல லட்சம் மதிப்பில் ஆயிரக்கணக்கில் சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டது. பெரும்பாலானவர்களுக்கு சைக்கிள்கள் ஓட்ட தெரியாததாலும், மேடு பள்ளம், செங்குத்தான வளைவு கொண்ட மலை பகுதிகளில் இந்த சைக்கிள்களை மாணவர்கள் தள்ளி செல்ல முடியாமலும் சிரமப்பட்டனர். இவ்வாறு வழங்கும் சைக்கிள்களின் டயர்களுக்கு காற்று கூட அடிக்காமல் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கடந்த ஆட்சிகளில் வழங்கப்பட்டது. பெற்றோர் வந்து காற்று அடித்து ஜீப், லாரிகளில் வாடகை கொடுத்து எடுத்து சென்றனர்.
இவ்வாறு கொண்டு செல்லும் சைக்கிள்கள் பயனின்றி, பழைய இரும்பு வியாபாரிகளிடம் சொற்ப விலைக்கு எடைக்கு போட்டு விடுகின்றனர். பெரும்பாலானவை துருப்பிடித்தும் வீணாகின்றன. விலையில்லா சைக்கிள்களுக்கு பதில், மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தல்! த.வெ.க., அரசு மக்கள் நலனில் அக்கறை செலுத்தி, பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரும் நிலையில், நீலகிரியில் இதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் அரசிடம் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். என, கல்வியாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.