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96 கிராம ஊராட்சிகளில் நவ ., 1 ல் கிராம சபை கூட்டம்
96 கிராம ஊராட்சிகளில் நவ ., 1 ல் கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
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ஊட்டி: ‘நீலகிரி மாவட்டத்தில், நவ., 1ம் தேதி நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தில் பொதுக்கள் பங்கேற்ற வேண்டும்,’என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா அறிக்கை:
ஊட்டி , குன்னூர் , குந்தா, கோத்தகிரி, கூடலுார், பந்தலுார் ஆகிய வட்டங்களின் கீழ், 96 கிராம ஊராட்சிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. உள்ளாட்சி தினமான, நவ., 1ம் தேதி கிராம சபை கூட்டம் காலை, 11:00 மணி அளவில் நடக்க உள்ளது. கிராம சபை கூட்டத்தில் கிராம ஊராட்சி பொது மக்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேணடும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.