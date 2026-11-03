ஊட்டியில் கல்லறை திருநாள் அனுசரிப்பு: முன்னோர்களை நினைவு கூர்ந்து வழிபாடு
ஊட்டியில் கல்லறை திருநாள் அனுசரிப்பு: முன்னோர்களை நினைவு கூர்ந்து வழிபாடு
ADDED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ஊட்டி:
உயிரிழந்த முன்னோர்களின் ஆன்மாவுக்காக முன்னெடுத்த பிரார்த்தனைகளை, ஆண்டுதோறும் கல்லறை திருநாளாக கிறிஸ்துவர்கள் கடைபிடித்து வருகின்றனர்.
நடப்பாண்டின் கல்லறை திருநாளான இன்று (நவ.,2), கிறிஸ்துவ மக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுகான கல்லறை திருநாளை அனுசரித்தனர். அதன்படி, ஊட்டி காந்தள் பகுதியில் உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் முன்னோர்களின் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து, மலர்களால் அலங்கரித்து மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்தனர்.
ஊட்டியில் உள்ள புனித மோட்சராக்கினி ஆலயத்தில் மறைமாவட்ட ஆயர் அமல்ராஜ் மற்றும் முதன்மை குரு கிறிஸ்டோபர் லாரன்ஸ் தலைமையில் பத்து குருக்கள் இணைந்து இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக சிறப்பு திருப்பலி நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருப்பலிக்கு பின் கல்லறையில் இறந்த ஆன்மாக்களுக்கான பாரம்பரிய 'லிபே ராமே ' என்ற பாடலை ஆயர் அமல்ராஜ் மற்றும் அனைத்து குருக்களும் இணைந்து பாடினர். கல்லறைகளில் ஆயரும் குருக்களும் புனித நீரால் ஆசீர் வழங்கினர். அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் பங்கு குரு பெனடிக்ட் உதவி பங்கு குரு பிரின்ஸ் செய்திருந்தனர்.