பேரிக்காய் விளைச்சல் அமோகம்: விலை அதிகரிப்பால் மகிழ்ச்சி
பேரிக்காய் விளைச்சல் அமோகம்: விலை அதிகரிப்பால் மகிழ்ச்சி
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:41 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
கோத்தகிரி: கோத்தகிரி பகுதியில் பேரிக்காய் காய்த்து குலுங்குவதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கோத்தகிரி பகுதியில், தேயிலை தோட்டங்களில் ஊடுபயிராக, பழ வகைகள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. அரவேனு, கீழ் கோத்தகிரி மற்றும் சோலுார்மட்டம் பகுதிகளில், ஆரஞ்சு பழங்கள் அதிகளவு விளைந்த நிலையில், தற்போது மரங்கள் பட்டு போயுள்ளன.
இந்நிலையில், தாந்தநாடு, மினிதேன் மற்றும் பாண்டியன் பார்க் பகுதியில், தற்போது, நாட்டு பேரி, முள்பேரி, ஊட்டிபேரி மற்றும் வால் பேரி விளைச்சல் அதிகரித்து, மரங்களில் காய்த்து குலுங்குகின்றன.
நீலகிரியில் விளையும் பேரிக்காய் அதிக சுவை கொண்டதாக உள்ளதால், விவசாயிகள் குத்தகை அடிப்படையில், வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர். ஒரு கிலோ பேரிக்காய்க்கு, 30 முதல், 40 ரூபாய் வரை தற்போது விலை கிடைக்கிறது.
இங்கிருந்து, கேரளா, பெங்களூரு மற்றும் ஆந்திரா மாநிலங்கள் உட்பட, சமவெளி பகுதிகளுக்கு கொண்டு சென்று, 70 முதல், 90 ரூபாய் வரை வியாபாரிகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
விவசாயி நடராஜ் கூறுகையில்,''நீர் சத்து நிறைந்த பேரிக்காய் மருத்துவ குணம் கொண்டது. உடல் சூட்டை குறைப்பதுடன், நார்ச்சத்து நிறைந்து காணப்படுவதால், மக்கள் விரும்பி உட்கொள்கின்றனர். இந்த சீசனில் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது,''என்றார்.