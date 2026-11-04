காரின் ‘சன்ரூப்’ வழியே தலையை நீட்டி பயணம்: மலை பாதையில் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து
காரின் ‘சன்ரூப்’ வழியே தலையை நீட்டி பயணம்: மலை பாதையில் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து
UPDATED : அக் 30, 2026 03:41 PM
ADDED : அக் 30, 2026 03:38 PM
கூடலுார்:
‘மலைப்பிரதேச சாலைகளில், குழந்தைகள் காரின் சன்ரூப் வெளியே தலையை நீட்டி பயணம் செய்வது உயிருக்கு ஆபத்தானது,’ என, எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்களில் சன்ரூப் வசதி, காருக்குள் கூடுதல் வெளிச்சம் மற்றும் நல்ல காற்றோட்டம் கிடைப்பதற்காகவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுார் வழியாக காரில் பயணிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள், சிலர் ஆபத்தை உணராது, குழந்தைகளை சன்ரூபில் நின்று பயணிக்க அனுமதிக்கின்றனர். சில இடங்களில் திடீரென, கார் பிரேட் பிடிக்கும்போதும், கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் திரும்பும் போதும், அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பவ வாய்ப்புள்ளது.
சமூக ஆர்வலர் சிவசுப்ரமணியம் கூறுகையில், ‘‘கார் பயணத்தின் போது சன்ரூப் வழியாக குழந்தைகள் தலையை வெளியே நீட்டி பயணிப்பதில் பாதுகாப்பு இல்லை. அரசு துறையினர், சுற்றுலா பயணிகளுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன், மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
கூடலுார் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அருண்குமார் கூறுகையில், ‘‘இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.