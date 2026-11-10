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பந்தலுார் பஜாரில் துாய்மை பணி: களத்தில் சுகாதார பணியாளர்கள்
பந்தலுார் பஜாரில் துாய்மை பணி: களத்தில் சுகாதார பணியாளர்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 06:26 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:06 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுாரில் பண்டிகையை மறந்து துாய்மை பணியில் துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
பண்டிகை நாட்களில் அரசு விடுமுறை கொடுக்கும் நிலையில், அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் குடும்பத்துடன் இந்த நாட்களை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர்.
ஆனால், உள்ளாட்சிகளின் தூய்மை பணியாளர்கள் இதுபோன்ற நாட்களில், கொண்டாட்டத்தை தவிர்த்து நகர பகுதிகளின் தூய்மையில் நேரத்தை செலவிடுகின்றனர்.
அதில், பந்தலூர் பஜார் பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அதிக அளவில் சாலையோர கடைகள் செயல்பட்டன. விற்பனையின் போது கடையை நடத்துபவர்கள், விட்டு சென்ற பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட பல்வேறு கழிவு பொருட்களை, நேற்று காலை முதல் நகராட்சி சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சேகரித்து நகரப் பகுதியை தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.